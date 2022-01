Légendes Pokémon : Arceus débarque sur Switch

Une toute nouvelle aventure pleine de mystères et de découvertes attend les Dresseurs et Dresseuses Pokémon dans la région de Hisui, ce nouveau jeu Pokemon sur Switch emmène les Dresseurs dans le Sinnoh d’antan, à une époque où cette région se nommait Hisui et où les êtres humains et les Pokémon vivaient rarement en harmonie. Les joueurs parcourront cette contrée à la nature luxuriante, dominée par le Mont Couronné, dans le cadre d’une aventure inédite. Ils devront capturer et étudier les Pokémon sauvages des environs afin de compléter le premier Pokédex de la région.

En tant que membre du Groupe Galaxie, le joueur séjourne à Rusti-Cité, une colonie dynamique qui sert de quartier général à l’organisation. Lorsqu’il reçoit une mission ou une requête, le Dresseur quitte le village pour aller étudier l’une des nombreuses zones de la région de Hisui. Une fois son exploration terminée, il rentre à Rusti-Cité pour préparer sa prochaine mission.

Chaque fois que le Dresseur quitte Rusti-Cité pour partir en excursion, il marque un premier arrêt dans l’un des bivouacs servant d’avant-poste pour ses recherches. Ces bivouacs sont plus que de simples points de départ : on peut s’y reposer, restaurer la santé de ses Pokémon ou utiliser l’établi pour confectionner des objets.