L’édition spéciale Seamaster Omega Bond ne se regarde pas que de face…

Cette version spéciale de la montre de plongée classique d’Omega devrait vous donner plus de temps pour espionner…

Qu’il s’agisse de la Rolex Submariner qu’il a portée pour Dr No en 1962, de la Gruen Precision 510 de You Only Live Twice ou de la Seiko H357 Duo Display dans For Your Eyes Only, James Bond a porté de nombreuses montres depuis sa première apparition à l’écran. Mais il porte une Omega depuis l’ère Pierce Brosnan des années 90.

Pour marquer 60 ans de conduite d’Aston Martin et de consommation de martini, Omega a lancé une version spéciale de sa Seamaster Diver 300M. Il n’y a pas de laser intégré, vous ne pouvez pas en tirer un fil à haute résistance et elle n’émet pas d’impulsion électromagnétique. Mais retournez cette Seamaster et une animation moirée alimentée par le mouvement Master Chronometer Calibre 8806 de la montre reproduit la scène d’ouverture emblématique de la série. Cette animation unique est composé dee quatre images distinctes et est lié à l’aiguille des secondes, de sorte que tant que la montre continue de tourner, Bond ne dort jamais.

Le boîtier de 42 mm est en acier inoxydable, tout comme le bracelet, tandis que le cadran en aluminium anodisé bleu est gravé au laser avec un motif de vagues, comme la montre que 007 portait dans GoldenEye. Elle est également étanche jusqu’à 300 mètres.

Seamaster Diver 300M 60 Years of James Bond (8400 €)