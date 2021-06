L’édition limitée de la OnePlus Watch Cobalt en brnye exclusive sur Instagram à partir du 7 juin

La marque OnePlus annonce aujourd’hui que les consommateurs européens pourront acquérir la montre en édition limitée OnePlus Watch Cobalt à partir du 7 juin via le tout premier programme de vente exclusif de la marque sur Instagram. Cette opportunité unique fait suite au lancement de la OnePlus Watch, le premier wearable OnePlus lancé dans le monde entier pour une expérience utilisateur OnePlus plus complète et plus fluide.

Depuis le lancement de la OnePlus Watch, les utilisateurs en Europe ont pu découvrir un design élégant, une connexion transparente, un suivi intelligent de la condition physique et une autonomie incroyablement longue. Aujourd’hui, pour remercier la communauté OnePlus de son soutien, OnePlus annonce un lancement spécial pour la OnePlus Watch Cobalt Limited Edition, qui se déroule exclusivement sur Instagram autour d’un jeu de piste.

Pour pouvoir acheter la OnePlus Watch Cobalt Limited Edition en avant-première, les membres de la communauté devront participer à une série de jeux virtuels sur les pages Instagram locales de OnePlus (@OnePlus_fr pour la communauté francophone) à partir du 7 juin prochain, afin d’obtenir le code leur permettant d’acheter cette montre en édition limitée. Le 17 juin, les utilisateurs auront une heure pour trouver le lien caché du site web sur les canaux Instagram de OnePlus, afin d’acheter la OnePlus Watch Cobalt sur OnePlus.com en avant-première.

OnePlus a une longue tradition de produits en édition limitée depuis le OnePlus 3T. Toutes ces actions ont été possibles grâce à des partenariats avec des personnes incroyablement créatives ou en travaillant sur des CMF spéciaux pour offrir une expérience inégalée à la communauté. L’édition limitée de la montre OnePlus Watch Cobalt étend cette philosophie au segment des wearables, puisqu’elle combine un design premium à des matériaux généralement réservés aux montres de luxe.

La OnePlus Watch Cobalt Limited Edition dispose d’un cadran unique avec un verre en saphir spécialement traité et un indice Mohs de 9 pour une luminosité accrue et une résistance exceptionnelle aux rayures. Le boîtier de la montre est fabriqué en alliage de cobalt, un matériau hypoallergénique spécial qui est deux fois plus dur et plus résistant à la corrosion que l’acier inoxydable traditionnel. En outre, cette édition limitée garantit la même expérience sans faille que la montre OnePlus, offrant aux utilisateurs une autonomie de 14 jours avec une charge rapide, 110 types d’entraînements physiques et une étanchéité 5ATM+IP68.