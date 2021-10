L’édition anniversaire 907X de Hasselblad célèbre 80 ans d’extravagance photographique

Hasselblad a l’habitude de fabriquer de très bons appareils photo, qui sont aussi très coûteux. Alors, quelle meilleure façon de célébrer son propre 80e anniversaire qu’en lançant un appareil photo à objectif interchangeable particulièrement bon et extraordinairement cher ? Voici le 907X Anniversary Edition : pour 15500 €, cette édition spéciale est un hybride vraiment saisissant de numérique et d’analogique.

Inspiré du SWC emblématique du fabricant suédois des années 50, sa finition haut de gamme associe des éléments anodisés à des attaches en simili cuir. Seulement 800 seront fabriqués et, fidèles à leurs origines, chacun comprendra trois composants clés : un dos numérique CFV II 50C (abritant un capteur moyen format 50 MP et un écran tactile inclinable), un boîtier 907X et un objectif grand angle 30 mm. La poignée de commande modulaire et le viseur optique sont là pour le côté contemporain, chaque élément proposant des détails personnalisés pour marquer l’occasion. Et s’il vous arrive de retrouver un boîtier d’origine Hasselblad V caché dans une boîte à chaussures quelque part, vous pouvez l’échanger contre la fusion entre l’ancien et le nouveau.