L’écran The Wall for luxury living de Samsung se dévoile à la galerie Perrotin

Samsung dévoile aujourd’hui et pour la première fois en France The Wall for luxury living. Cet écran unique est désormais utilisé par la galerie Perrotin pour présenter une sélection d’œuvres de ses artistes à l’échelle 1 avec un rendu ultra réaliste.

Emmanuel Perrotin, fondateur de la galerie, souhaitait en effet disposer d’un dispositif pour présenter en taille réelle grâce à l’outil Scale One qu’il a développé des œuvres se situant à plusieurs milliers de kilomètres, dans autres galeries Perrotin, en Asie ou aux Etats-Unis. C’est désormais possible grâce à The Wall for luxury living. Cet écran unique exploite la technologie MicroLED. Véritable œuvre d’art technologique, il offre une qualité d’image exceptionnelle, caractérisée par un taux de contraste élevé et une restitution des couleurs fidèle à l’œuvre originale.

Entièrement modulable, The Wall est composé de panneaux amovibles regroupant chacun plusieurs milliers de LED individuelles (l’écran installé dans la galerie Perrotin en compte pas moins de 25 millions). Les possibilités sont donc illimitées. La taille de l’écran peut être adaptée à tous les intérieurs et à toutes les envies, en allant jusqu’à lui donner une forme déstructurée, loin du format rectangulaire classique. Grâce à sa modularité, The Wall for luxury living peut également atteindre des dimensions record, pour une immersion totale dans l’image, qu’il s’agisse de photos, de films, de séries ou encore de jeux vidéo. Lorsque l’écran est en veille, le mode Ambiant permet à l’utilisateur de profiter de décors préenregistrés, ou encore de reproduire le motif d’un mur afin que l’écran se fonde totalement dans l’intérieur.

L’espace qui sépare les microLED étant inférieur à 1 mm, The Wall for luxury living offre une résolution exceptionnelle jusqu’à 8K, renforcée par un taux de contraste élevé et un important niveau de luminosité. Quant aux couleurs, elles sont fidèles à la réalité grâce au large spectre colorimétrique de l’écran.

Jérémy Taghon, Responsable de la division BtoB Consumer Electronics de Samsung Electronics France a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de mettre l’expertise technologique de Samsung au service de l’art avec l’installation de The Wall for luxury living au sein de la galerie Perrotin. Seul un écran hors norme offrant une telle qualité d’image pouvait répondre au niveau d’exigence d’Emmanuel Perrotin comme à celui des collectionneurs d’art, qui pourront désormais découvrir les œuvres en taille réelle et dans les meilleures conditions possibles. »

Emmanuel Perrotin, fondateur de la galerie Perrotin (Paris, New York, Hong Kong, Seoul, Tokyo, Shanghai) : « Je suis très heureux que notre outil Scale One imaginé et développé en interne à la galerie puisse aujourd’hui se déployer sur un écran de cette qualité. Nous avons à cœur d’offrir toujours le meilleur service à nos artistes et à nos collectionneurs c’est pourquoi nous cherchions un partenaire technologique pour nous accompagner. The Wall for luxury living de Samsung permettra de présenter des œuvres échelle un avec un rendu très fidèle grâce à cette technologie de pointe. »