L’échappée #2 du streamer Domingo dimanche 20 juin sur Twitch, avec Tissot

Pour faire écho à son rôle sur le Tour de France, Tissot devient chronométreur officiel de l’Echappée #2, organisée par le streamer Domingo : une course de cycliste virtuelle de 30km réunissant huit camarades sur sa chaîne. Après avoir rencontré un franc succès lors de la première édition, le 21 mars dernier, avec plus de 200 000 personnes connectées sur le live Twitch et un replay visionné par plus d’un million de personnes, Domingo relance la compétition. Avec l’aide de Tissot, venez découvrir qui de ZeratoR, Carlito ou des 6 autres participants gagnera le défi lancé par Domingo.

Réservez votre dimanche, c’est le retour de l’Échappée ! pic.twitter.com/F531ExkVOo — PA 🍿 (@Domingo) June 13, 2021