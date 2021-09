Leatherman Free T4, douze outils en un

La dernière collection Leatherman Free réinvente la catégorie de pinces multifonctions que Tim Leatherman a créé il y a 37 ans. Entièrement construite et fabriquée au siège de la marque à Portland dans l’Oregon, la collection Free est le résultat de cinq années de recherche et de développement.

« Le T4 a été conçu pour la personne qui est toujours en mouvement et qui aime être préparée aux moments surprenants de la vie », explique Jeremy Rodriguez, Responsable produit Leatherman. « L’ensemble des outils, leur légèreté et leur résistance inspirent la confiance, vous serez prêt et paré à tout ». Douze outils hautement fonctionnels dans un format pratique et compact, ce qui le rend parfait pour une utilisation au quotidien. Le Free T4 (79,90 €) embarque une haptique révolutionnaire et attrayante. L’architecture magnétique exclusive développée par Leatherman permet à chaque outil de s’ouvrir et de se fermer sans tension. Un clic indique clairement que l’outil est ouvert et prêt à être utilisé. Cette nouvelle technologie de verrouillage par aimant facilite l’ouverture, réduit considérablement l’usure des outils et ne vous cassera pas un seul ongle à l’ouverture !

Les 12 outils du Leatherman Free T4

– Lame de couteau en HC420

– Ciseaux actionnés par ressort

– Mini-levier

– Ouvre-colis

– Poinçon avec passant pour fil

– Décapsuleur

– Lime bois / métal

– Tournevis cruciforme

– Tournevis moyen

– Tournevis petit

– Tournevis très petit

– Pince à épiler