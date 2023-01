League Of Legends LEC : les finales 2023 se dérouleront à Montpellier

Les finales 2023 de « League Of Legends LEC », événement planétaire pour l’E-Sport, se dérouleront à Montpellier, en Occitanie.

À l’automne 2023, Montpellier Méditerranée Métropole et la Région Occitanie accueilleront les meilleurs compétiteurs du monde à la Sud de France Arena lors des finales 2023 du League of Legends EMEA Championship (LEC), la plus importante compétition internationale d’E-Sports pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Les organisateurs de cet évènement planétaire, RIOT GAMES, ont choisi Montpellier et l’Occitanie, accordant ainsi une nouvelle reconnaissance internationale pour le territoire, dont la filière des Industries Culturelles et Créatives, notamment du jeu vidéo, est particulièrement dynamique.

League Of Legends constitue la plus grande arène de bataille en ligne multi-joueurs (MOBA) et l’un des jeux compétitifs les plus populaires au monde. Disponible dans plus de 20 langues, il attire des millions de joueurs chaque jour. Dans la région EMEA, LEC représente la plus prestigieuse des compétitions de League Of Legends. Véritable point culminant de l’année pour les fans d’E-Sports, les « League Of Legends LEC finals » se dérouleront en 2023 en Occitanie, à Montpellier, au sein de la Sud de France Arena. Cet automne, ces finales verront s’affronter les trois meilleures équipes devant un public toujours plus nombreux. En 2022, l’événement LEC Summer Playoffs organisé à Malmö, en Suède, a réuni près de 20 000 personnes venues de dizaines de pays différents pour assister aux deux journées de compétition.

Avec des entreprises de toutes tailles, des formations reconnues internationalement et de nombreuses associations, Montpellier et l’Occitanie sont un terreau fertile pour les Industries Culturelles et Créatives. Pour contribuer à la croissance de cette filière majeure pour le territoire, Montpellier Méditerranée Métropole et la Région Occitanie sont particulièrement mobilisées, en soutenant notamment l’organisation d’événements incontournables pour les passionnés de gaming, comme l’Occitanie E-Sports Montpellier dont la 5e édition a eu lieu en décembre 2022.

« Nous sommes fiers de pouvoir accueillir en Région Occitanie et à Montpellier les LEC Finals de League of Legends. Un évènement planétaire, qui fédère la jeunesse de toute la région EMEA. L’organisation de ces finales concrétise notre engagement sans faille auprès des acteurs des Industries Culturelles et Créatives. La présence de cet évènement sur notre territoire va participer au rayonnement de notre écosystème du jeu vidéo et de sa communauté, qui figurent parmi les plus importants en France et dans la région EMEA » soulignent Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.

« Les finales de LEC constituent le principal événement d’E-Sport de l’année dans la région EMEA pour Riot Games. C’est donc l’occasion pour les fans de LoL Esports de venir admirer les tout meilleurs joueurs », confie Alberto Guerrero, Directeur de l’E-Sport pour la région EMEA chez Riot Games. « La France jouit d’une vaste base de fans inconditionnels de LoL Esports. Nous sommes donc ravis de revenir dans ce pays pour la première fois depuis 2017 avec la tenue de notre événement phare à Montpellier. La candidature de cette ville et de la Région Occitanie s’est avérée très séduisante, avec une véritable passion et un engagement sans faille pour le développement de l’E-Sport ».