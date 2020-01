League of Legends : c’est parti pour la deuxième saison de la ligue française

Webedia et Riot Games sont heureux d’annoncer que la Ligue Française de League of Legends (LFL) débute sa deuxième saison aujourd’hui à 20h. A partir d’aujourd’hui, les meilleures équipes de la scène française s’affronteront tous les mardis et mercredis, avec une diffusion sur O’Gaming et sur ES1. La LFL est une ligue dans laquelle les 8 meilleures équipes de France s’affrontent en matchs allers-retours tout au long de la saison, de janvier à août, avec une grande finale sur la scène de l’ESWC à la Paris Games Week.

Les matchs de la LFL sont diffusés en direct les mardis et mercredis, de 20h à minuit, sur la chaîne Twitch O’Gaming , chaîne de référence en France pour les compétitions officielles de League of Legends, et retransmis en différé les jeudis et vendredis à partir de 19h sur ES1, la première chaîne TV esport de France.

Après une première édition ayant fait vibrer de nombreux fans, la LFL est de retour pour une seconde saison avec deux nouveaux entrants : GameWard, l’équipe esport résidente de la ville de Boulogne Billancourt qui bénéficie du soutien de Julien Benneteau en tant que directeur sportif, et IziDream, le club esport résident d’Aix en Provence soutenu par les frères Karabatic, les stars du handball français. Ils rejoignent les six équipes actuelles : Solary, Team Vitality, MCES, Misfits, Gamer sOrigin et Team LDLC OL, les tenants du titre. Ces derniers, récemment associés avec le club OL, entament cette nouvelle saison avec le retour en tant que joueur de Bora Kim, alias YellOwStaR, l’un des français les plus titrés sur League of Legends avec 5 titres de champions d’Europe.

La saison 2 de la LFL comprend 2 segments (printemps et été) de 12 semaines avec une saison régulière et des playoffs, soit plus de 38 jours de show par an et plus de 160 heures de contenus live produits.