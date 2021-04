Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro mettra entre vos mains un quad-caméra de 108 MP pour 250 €

Xiaomi dégaine une nouvelle star au pays du milieu de gamme avec le Redmi Note 10 Pro (250 €). Sur la base des caractéristiques techniques que nous avons vues, xe Redmi Note 10 Pro offre une technologie haut de gamme, notamment une caméra quadri-caméra arrière alléchante qui combine deux capteurs grand angle 108 MP et 8 MP, un objectif télémacro 5 MP et un capteur de profondeur 2 MP. Une caméra selfie de 16 MP a été mise à l’avant, avec un écran AMOLED 6,67 pouces à 120 Hz, un processeur Snapdragon 732G, 8 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage extensible et une batterie à charge rapide de 5020 mAh qui offre 50 heures d’utilisation sur une seule charge.