Le Xiaomi Mix Fold 2, le (nouveau) dernier téléphone pliable ultra-mince

Il doit y avoir quelque chose dans l’air : en l’espace de 24 heures, nous avons vu quatre nouveaux smartphones pliables, Xiaomi étant le dernier à se mettre à couvert. Avec une épaisseur de seulement 5,4 mm lorsqu’il est déplié, le Xiaomi Mix Fold 2 prétend être le téléphone pliable le plus fin au monde.

Annoncé moins d’un jour après que Samsung a dévoilé le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, et quelques heures à peine après que Motorola a levé le rideau sur le Motorola Razr 2022, le Mix Fold 2 est un flagship repliable vers l’intérieur qui se referme sur un svelte 11,2 mm. C’est nettement plus fin que le Samsung Fold 4.

Xiaomi a en fait dû réduire la capacité de la batterie par rapport à l’OG Mix Fold afin d’atteindre des dimensions aussi réduites, en se contentant d’une cellule de 4500 mAh. Elle est chargée d’alimenter un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM et un choix de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage intégré. La charge filaire de 67 W prend apparemment 40 minutes pour une recharge complète, via un port USB-C qui est juste assez petit pour tenir à l’intérieur du téléphone.

Il propose un écran extérieur AMOLED de 6,56 pouces, 2520 x 1080 avec Gorilla Glass Victus pour voir les rayures, et un panneau intérieur de 8,02 pouces, 2160 × 1914 avec un taux de rafraîchissement adaptatif fluide de 120 Hz. La firme promet une luminosité maximale de 1000 nits, ainsi qu’une lecture vidéo HDR10+ et Dolby Vision.

L’interface MIUI Fold 13 de Xiaomi comprend une barre des tâches en bas de l’écran pour un multitâche plus facile (tout comme le Galaxy Z Fold 4) et plus de capacités multitâches qu’auparavant. Il utilise Android 12L en dessous, qui a été optimisé pour les écrans plus grands et pliables.

Leica a approuvé le réseau de capteurs arrière à trois objectifs, qui comprend un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image, un téléobjectif ultra large de 13 MP et un téléobjectif de 8 MP pour un zoom optique 2x. Il y a aussi une caméra selfie perforée de 20 MP sur l’écran extérieur.

Le 256 Go Mix Fold 2 commence à 8999 Yuan en Chine (environ 1300 €), passant à 9999 Yuan (1500 €) et 11999 Yuan (1800 €) pour les versions de plus grande capacité. C’est bien moins que l’OG Mix Fold, du moins pour le modèle de base. Comme pour le Mix Fold de première génération, nous ne nous attendons pas à ce que ce nouveau modèle sorte du territoire d’origine de Xiaomi – du moins officiellement. Il est en pré-commande en Chine en ce moment, avec des téléphones prêts à atterrir avec les clients à partir du 16 août.