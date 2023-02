Le Xiaomi 13 Lite est un milieu de gamme stylé… que vous avez peut-être déjà vu

La nouvelle gamme de smartphones Xiaomi 13 ne concerne pas uniquement la technologie de pointe – et les budgets correspondants. Il y a aussi beaucoup ici pour ceux qui ont un petit budget : à savoir le Xiaomi 13 Lite, un milieu de gamme à 499 € qui conserve quelques fonctionnalités haut de gamme, notamment un écran AMOLED en verre incurvé.

Si vous vous demandez pourquoi le 13 Lite ne ressemble en rien au Xiaomi 13 (qui lui-même ne ressemble en rien au 13 Pro), c’est parce qu’il est déjà en vente en Inde depuis plusieurs mois sous le nom de Xiaomi Civi 2. Donc au lieu d’une bosse de Leica carrée de marque à l’arrière, vous obtenez un objectif circulaire placé dans un module rectangulaire, qui est lui-même entouré de verre plutôt que de la bio-céramique vue sur le 13 Pro.

Tout change également en dessous, avec un processeur Snapdragon 7 Gen 1 plus milieu de gamme couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Une batterie de 4500 mAh promet une journée de jus, et une charge filaire de 67 W devrait suffire pour une recharge complète en environ trois quarts d’heure.

Il y a un AMOLED de résolution Full HD + de 6,55 pouces à l’avant, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il gérera une luminosité maximale de 1000 nits et prend en charge les principales normes HDR telles que Dolby Vision et HDR10 +, il devrait donc pouvoir divertir.

Xiaomi dit que c’est un téléphone pour les accros du selfie. Il y a une paire de caméras frontales : un capteur de 32 MP gère l’imagerie, tandis qu’une unité de 8 MP traite les informations de profondeur pour ce que la firme dit sera un flou bokeh d’apparence naturelle. Un mode de cadrage dynamique calcule également le nombre de personnes dans le cadre et ajuste automatiquement le champ de vision en conséquence. Le trio d’objectifs à l’arrière devrait également être à la hauteur, avec un capteur principal de 50MP et un ultra large de 20MP. Nous sommes rarement impressionnés par les objectifs macro 2MP, mais peut-être que certaines personnes apprécieront l’inclusion.

La meilleure chose à ce sujet? Il n’y a pas de temps d’attente. Alors que les Xiaomi 13 et 13 Pro réguliers n’arriveront pas avant le 14 mars, le Xiaomi 13 Lite est en vente aujourd’hui, directement sur le site Web de Xiaomi, pour 4499 €. Vous pouvez en acheter un dans les couleurs vert, rose ou noir.