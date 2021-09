Le Xiaomi 11T Pro vous offre l’HyperCharge 120W

Une vitesse de charge léthargique peut vous permettre de prolonger votre pause déjeuner, mais cela ne servira pas beaucoup pour votre productivité. Heureusement, le dernier produit phare de Xiaomi vous ramènera au bureau en un rien de temps. Hourra ! Une HyperCharge de 120 W peut remplir sa batterie de 5000 mAh en 17 minutes étonnamment rapides – à peine assez longtemps pour préparer et boire une tasse de thé.

Ce 11T Pro doté de 128 Go de stockage fait beaucoup pour vous divertir : à l’avant et au centre se trouve un écran AMOLED 6,67 pouces avec prise en charge des taux de rafraîchissement soyeux de 120 Hz et HDR10 + – ce qui est pratique, car c’est exactement ce que le Pro peut enregistrer. Outre les séquences 8K à 30 images par seconde, vous pouvez également prendre des photos assistées par l’IA avec l’un des objectifs grand angle 108 MP, ultra-large 8 MP ou téléobjectif 5MP. La puce barnstorming 888 de Snapdragon (comme dans le Galaxy S21 Ultra de Samsung), avec le moteur AI de sixième génération de Qualcomm, dirige le spectacle. Qui dit mieux ?