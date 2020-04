Le WiFi 6 pour des performances sans limites à la maison

Les câbles, c’est du passé ! Avec le WiFi 6, les performances sont maximales et sans latence pour tous les appareils connectés de la maison. Joueur ou utilisateur exigeant, avec le routeur Archer AX6000, soyez certain d’utiliser le plein potentiel du très haut débit.

Jeu, streaming 4K, télétravail…

De telles performances s’adressent en premier lieu aux joueurs qui peuvent profiter ainsi d’un jeu en ligne avec un minimum de latence. Les autres occupants de la maison apprécieront également de garder une connexion à vitesse maximale pour leur smartphone et la série en streaming sur Netflix pendant ces sessions jeux. Plus largement, tous les utilisateurs en quête de performances pour leur usage Internet, comme le streaming en très haute définition, les transferts de fichiers lourds et la connexion simultanée de plusieurs smartphones pour regarder des vidéos, seront séduits par le WiFi 6 du routeur Archer AX6000.

C’est tout simplement un des routeurs les plus rapides jamais construit ! C’est aussi le routeur de tous les superlatifs. En cumulant les bandes 2,4 et 5 GHz, il propose un débit maximal de 5952 Mb/s ! Surtout, il distribue la connexion de manière intelligente à autant d’appareils que nécessaire en leur attribuant les ressources selon l’usage du moment pour qu’il n’y ait jamais le moindre ralentissement grâce aux technologies OFDMA et MU-MIMO. Ses huit antennes externes garantissent une large couverture pour un débit maximal partout dans la maison, du sous-sol jusqu’au grenier. Doté d’un processeur quadricœur cadencé à 1,8 GHz, de trois coprocesseurs et de 8 Go de mémoire vive, il est en mesure de traiter toutes les charges en simultané et de les répartir sans aucune latence. Pour autant, il se configure en quelques instants très intuitivement par un smartphone en Bluetooth, avant même d’être relié au réseau. Il propose aussi un contrôle parental personnalisable très efficace et protège contre toute intrusion malveillante.