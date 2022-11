Le Vivo X90 Pro Plus en tête de file pour Snapdragon 8 Gen 2

Le produit phare de Vivo, axé sur la photographie, intègre un capteur de 1 pouce pour capturer tous les détails.

Qualcomm n’a dévoilé sa gamme de processeurs mobiles de nouvelle génération que la semaine dernière, mais le premier téléphone à l’utiliser est déjà officiel. Le Vivo X90 Pro Plus débarquera dans les semaines à venir avec un Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur, ce qui en fera le combiné Android le plus puissant du marché – du moins jusqu’à ce que le reste du monde du téléphone rattrape son retard.

Comme le Vivo X80 Pro que nous avons examiné plus tôt dans l’année, le nouveau X90 Pro Plus est un produit phare avec une véritable focalisation sur la photographie. Il bascule quatre caméras arrière, avec un énorme capteur Sony 1 pouce qui devrait capturer des quantités incroyables de détails pour un smartphone. Une ouverture f/1.75 devrait laisser entrer plus de lumière que des rivaux comme le Xiaomi 12S Ultra. A cela s’ajoute un téléobjectif périscope 64 MP bon pour un zoom optique 3,5x, un téléobjectif 50 MP fixé à un zoom 2x (ce qui devrait être pratique pour les portraits) et un ultra large 48 MP.

Le X90 Pro Plus sera rejoint par les X90 Pro et X90, des versions abaissées qui échangent la puissance Snapdragon contre le silicium MediaTek Dimensity 9200. Le X90 Pro conserve le capteur de caméra principal 1 pouce, mais perd le téléobjectif 3,5x et se contente d’un ultra large 12MP. Le X90 standard reçoit un vivaneau principal de 50MP, plus deux capteurs de 12MP pour le zoom et les tâches ultra-larges. Tous les trois partagent la même caméra selfie 32MP à l’avant.

Ils obtiennent tous des écrans OLED de 6,78 pouces avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10 +, mais seul le X90 Pro Plus dispose de la technologie de rafraîchissement adaptatif LTPO et de Dolby Vision. La résolution atteint également 3200 × 1400, contre 2800 × 1260 pour le X90 Pro et le vanilla X90.