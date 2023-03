Le Vivo V27 Pro, un smartphone ultra fin et caméléon

Dans la foulée du produit phare X90 Pro, Vivo est de retour avec une offre plus milieu de gamme : le Vivo V27 Pro. C’est le smartphone le plus fin de l’histoire de Vivo, à peine 7,36 mm, mais il offre toujours une puissance décente – et ne lésine pas non plus sur le devant de la caméra.

Vous en obtenez trois, titrés par un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image. L’ultra large 8 MP devrait être un ajout utile, bien que la macro 2MP ressemble plus à une course également. Vivo a également ajouté un anneau lumineux à LED pour améliorer les appels vidéo et les portraits, ainsi qu’un mode vidéo optimisé pour la nuit et la stabilisation d’image hybride, qui semble fonctionner de la même manière que le mode Action d’Apple. La vidéo super nocturne rend les clips tournés dans des conditions sombres beaucoup plus lumineuses, tandis que la stabilisation d’image hybride devrait réagir aux mouvements tremblants jusqu’à 10 000 fois par seconde.

Les vidéos doivent être parfaitement présentables sur l’AMOLED de 6,78 pouces, qui a des côtés en verre incurvés et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un jeu plus fluide.

Il intègre un processeur MediaTek Dimensity 8200 dans ce cadre mince, avec une poignée de combos mémoire/stockage en fonction de la disponibilité régionale. Attendez-vous à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire flash, ou 12 Go de RAM et 256 Go, chacun pouvant emprunter du stockage système pour agir comme mémoire virtuelle. À l’intérieur se trouve également une batterie de 4600 mAh, avec une charge filaire de 66 W.

Le V27 Pro est disponible en deux couleurs : Magic Blue et Noble Black. La variante Magic Blue devrait plaire aux caméléons parmi nous, car elle est livrée avec un effet de changement de couleur qui oscille entre le bleu clair et le bleu foncé sous la lumière UV.

Le V27 Pro est lancé en Inde à partir de 38 000 roupies (459 $), mais Vivo indique que les spécifications, les prix et la disponibilité varieront d’un territoire à l’autre. On ne sait actuellement pas quand il atterrira en France.