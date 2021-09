Le VIVE Pro 2 Full Kit de HTC est disponible

Après le lancement en début d’année de son casque de VR VIVE Pro 2, qui assure une expérience de réalité virtuelle à la fois précise et immersive, HTC VIVE annonce l’arrivée de son kit complet « VIVE Pro 2 Full Kit » qui comprend le casque, deux stations de base et deux contrôleurs VIVE. Ce pack est disponible au prix de 1399 €.

Le VIVE Pro 2 Full Kit pourra être précommandé à partir du 23 septembre dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Toute précommande donnera droit à un bon de 50 € à valoir dans le lieu d’achat du casque VIVE Pro 2. Ce pack est idéal pour les amateurs de VR souhaitant étoffer leur équipement actuel.

Le VIVE Pro 2 définit une nouvelle norme pour les entreprises comme les particuliers en matière de VR. Son écran affiche une résolution exceptionnelle de 5K (2,5 K pour chaque œil) avec de véritables sous-pixels RVB, associée à un excellent taux de rafraîchissement de 120Hz pour des graphismes ultraprécis et vraiment très fluides.

En outre, le champ de vision passe à 120 degrés grâce au double affichage de pointe du VIVE Pro 2. Cette prouesse technique se traduit par des effets de flou réduits pour les mouvements et par l’élimination pure et simple de l’effet de grille. Autant d’atouts qui font du casque VIVE Pro 2 un produit offrant une expérience virtuelle plus réaliste et naturelle.

Des passionnés de VR aux débutants, le casque VIVE Pro 2 est idéal pour les jeux tels que Half-Life: Alyx car il fait plonger dans l’action sur le champ. Il est tout aussi parfait pour les contenus des registres aventure et fantastique, tels que Gnomes & Goblins de Jon Favreau et Wevr. Dès lors, pour tous les besoins et envies, le VIVE Pro 2 Full Kit est le pack intégral rêvé pour une expérience immersive totale.

Le VIVE Pro 2 Full Kit sera expédié à partir du mois d’octobre ; la campagne de précommande prendra fin le 14 octobre 2021 dans la région EMEA.

www.vive.com

*Le bon d’achat de 50 € peut être dépensé chez le revendeur du casque VIVE PRO 2 ; s’il a par exemple été acheté sur VIVE.com, le bon d’achat pourra ainsi être utilisé sur VIVE.com. Chaque bon d’achat sera utilisable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus sur VIVE.com (dates variables selon les revendeurs) ;