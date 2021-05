Le Vive Pro 2 de HTC stimule l’immersion en réalité virtuelle avec un écran 5K 120 Hz

Les gains de performances sont importants dans toute la sphère des gadgets, mais quand il s’agit de casques VR, vous pouvez vraiment les voir avec vos yeux – et parfois les sentir dans votre estomac. À mesure que la qualité du matériel de réalité virtuelle s’améliore, l’immersion s’améliore également … tandis que le potentiel de nausée est, espérons-le, réduit ! C’est pourquoi nous sommes ravis de voir le nouveau HTC Vive Pro 2.

Bénéficiant d’un écran de résolution 5K fonctionnant à 120 Hz super fluide, le Vive Pro 2 sur PC devrait réduire les nausées tout en amplifiant des expériences de jeu fluides à 360 degrés. Il prend également en charge la compression de flux d’affichage sans perte (DSC) et promet un «flou de mouvement minimal». Nous pouvons également nous attendre à une gamme d’améliorations légères de l’ajustement et du confort, ce qui, espérons-le, en fera le type de casque que nous serions heureux de continuer pendant de longues sessions de jeu. Il sera lancé le 4 juin, le casque seul et l’ensemble complet avec stations de base et contrôleurs. HTC a également révélé le Vive Focus 3 autonome, qui ressemble à un rival premium de l’Oculus Quest 2, mais destiné aux entreprises – pas aux particuliers.