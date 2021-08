Le vidéoprojecteur 4K Horizon Pro de XGIMI « Best Buy Projector » EISA 2021-2022

XGIMI Limited a annoncé aujourd’hui que son projecteur portable intelligent Horizon Pro 4K a été récompensé par la prestigieuse association européenne Expert Imaging and Sound Association (EISA). Son Horizon Pro a reçu le prix Best Buy Projector 2021-2022.

Le projecteur XGIMI Horizon Pro est doté de la technologie 4K, pour une clarté et une qualité d’image époustouflantes et des détails parfaitement définis. Les images ultra lumineuses d’Horizon Pro est encore améliorée par des technologies exclusives à XGIMI qui stabilisent et corrigent les vidéos projetées. La technologie X-VUE et Intelligent Screen Adaption (ISA) de XGIMI, basée sur la correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale et horizontale, permet d’utiliser le vidéoprojecteur à partir de presque n’importe quel angle sans avoir besoin d’un réglage manuel, tout en optimisant intelligemment la taille de l’écran et en évitant les obstacles muraux comme les interrupteurs ou les tableaux. Associé à de puissants haut-parleurs Harman Kardon et à une interface utilisateur Android TV, Horizon Pro est le nec plus ultra du home cinéma.

Pour le jury de l’EISA, « l’innovant Horizon Pro de XGIMI – un modèle HDR 4K compact et facilement transportable, et intelligent pour Android TV – offre une expérience utilisateur plug-and-play et la possibilité d’être installé presque partout. La mise au point automatique et la correction du trapèze sont rejointes par un ” évitement des obstacles ” intelligent pour ajuster son image à n’importe quelle surface murale, plus un alignement automatique pour une utilisation avec un écran dédié. Les images, délivrées par une source lumineuse LED de 2200 lumens, sont nettes, lumineuses et intensément colorées. La connectivité généreuse comprend le Wi-Fi et le Bluetooth pour les sources de streaming, le HDMI pour la lecture des Blu-ray et une sortie audio numérique pour le raccordement à un système audio externe – bien que les performances des enceintes Harman/Kardon du Horizon Pro méritent d’être saluées.”

“Notre objectif, avec Horizon Pro, était de réaliser un produit qui épaterait vraiment nos utilisateurs en mettant en avant les performances et les technologies les plus avancées à ce jour, en d’autres termes un Home Theater in a Box”, a déclaré Andres Gomez, Directeur Marketing de XGIMI corporate. “Nous sommes heureux que les membres de l’EISA et leurs lecteurs aient apprécié ce qu’Horizon pro a à offrir et nous sommes profondément honorés de recevoir ce prix et cette reconnaissance de l’EISA et de ses membres”, a-t-il ajouté.