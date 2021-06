Le Vélo Mad, VAE officiel du Tour de France 2021

Le Vélo Mad se met aux couleurs du Tour de France. Le Bleu, Gris et Jaune remplacent le Bleu, Blanc, Rouge du logo. L’entreprise rouennaise s’associe à la mythique course cycliste pour devenir le vélo électrique officiel du Tour de France 2021. Pour l’occasion, 100 exemplaires du nouveau modèle, Le Sport + aux couleurs de la Grande Boucle, sortent en édition limitée.

Lancé en octobre 2018, Le Vélo Mad fait partie des acteurs qui rendent les villes plus agréables en permettant de se déplacer quotidiennement à vélo que ce soit pour aller au travail ou bien faire ses courses ou se balader.

Conçu et assemblé en France à Machecoul à La Manufacture Française du Cycle, premier fabricant de cycle en France, Le Vélo Mad est vendu sur son site internet, mais aussi dans ses showroom à Rouen, Paris et Bordeaux.

L’entreprise française propose trois modèles : Le Sport, L’Urbain et Le Sport +. Si la majorité des composants sont produits à l’étranger, la conception et l’assemblage portent bien l’appellation “Made in France”.

Le Vélo Mad présente en édition limitée 100 vélos de son nouveau modèle, Le Sport + aux couleurs du Tour de France. De sa version originale, en plus de la couleur du logo et du vélo (noir mat à la place de noir brillant), la selle française Berthoud brandée Tour de France vient remplacer la selle Brooks.

Vélo Mad Sport + Tour de France – 2490 euros

https://levelomad.com