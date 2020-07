Le vélo électrique Superstrata Ion est imprimé en 3D et fait sur mesure

La meilleure chose que nous ayons jamais réussi à sortir de l’imprimante 3D de Stuff est un décapsuleur. Un vélo électrique Ion c’est autre chose, et Superstrata l’a très bien compris. Basé sur un cadre monocoque en fibre de carbone léger qui peut être personnalisé en termes de taille, de poids, de longueur des membres et de position de conduite de chaque propriétaire, ce vélo électrique à l’allure futuriste est 61 fois plus résistant que l’acier et 15 fois plus résistant que le titane.

A l’intérieur, on trouve un moteur 250 W et une batterie de 252 Wh qui se combinent pour une vitesse de pointe de 30 km/h et une autonomie d’environ 100 km. Les lève-tôt peuvent en pré-commander un en ligne pour environ 2000 €, après quoi il passe au double.

A découvrir sur Indiegogo