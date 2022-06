Le trio de nouvelles enceintes de Marshall atterrit juste à temps pour la fête de la musique

Acton, Stanmore et Woburn de troisième génération apportent l’ambiance.

Si vous n’avez pas encore pris vos billets pour les Vieilles Charrues, pensez au trio d’enceintes Bluetooth de troisième génération de Marshall. Les Acton III, Stanmore III et Woburn III ont tous été repensés avec une scène sonore plus large qu’auparavant, ce qui en fait la meilleure chose à faire en attendant un festival.

La gamme de trois enceintes a maintenant des tweeters inclinés vers l’extérieur et des guides d’ondes modifiés pour mieux diriger le son dans votre pièce, que vous optiez pour l’Acton plus compacte, la Stanmore de milieu de gamme ou la Turn-it-to-11 Woburn. La nouveauté de 2022 réside dans la compensation de placement, qui ajuste le son s’il détecte des surfaces acoustiquement réfléchissantes à proximité, tandis que Dynamic Loudness règle l’équilibre tonal à la volée. L’Acton III et la Stanmore III ont toutes deux un woofer et deux tweeters, alimentés par des amplificateurs de classe D.

Naturellement, toute la gamme reprend le design inspiré des amplis de Marshall, avec des boutons de commande en laiton, un interrupteur à bascule classique pour la puissance et un choix entre différentes finitions : noir, crème et marron pour l’Acton et la Stanmore, noir et marron pour la Woburn. Tous sont livrés avec des couvercles d’enceintes à code couleur. Cette dernière génération utilise également 70% de plastique recyclé dans sa construction, et uniquement des matériaux végétaliens.

Toutes prennent en charge le Bluetooth 5.2 et disposent d’une entrée 3,5 mm pour les appareils filaires. L’application compagnon pour smartphone de Marshall ajoute un réglage à distance des paramètres de l’égaliseur et assure la pérennité de la gamme avec des mises à jour en direct. La Woburn III comprend également une entrée HDMI, elle peut donc être connectée à un téléviseur pour donner un coup de pouce à vos films ainsi qu’à votre musique.



Les trois enceintes sont disponibles en pré-commande directement auprès de Marshall et seront en vente à partir du 23 juin en noir. Pour les versions Cream et Brown, vous attendrez plus tard dans l’année. Attendez-vous à payer 269 € pour l’Acton III, 369 € pour le Stanmore III et 569 € pour le Woburn III