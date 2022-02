Le très attendu Google Pixel Fold pourrait débarquer en octobre

Aimez-le ou détestez-le, il semble que le smartphone pliable soit là pour rester. De plus en plus de fabricants proposent des appareils pliables, et nous ne nous attendons pas à ce que cela ralentisse. Rt les fans de smartphone pliable croisent les doigts pour s’offrir un Pixel Fold de Google.

Le Pixel Fold fait l’objet de rumeurs depuis fin 2020/début 2021, et la route a été cahoteuse. D’abord, cela se produisait, puis ce n’était pas le cas, et maintenant il semble que l’appareil arrive à nouveau. Un tweet récent de l’expert de la chaîne d’approvisionnement, Ross Young, indique que le Pixel Fold est de retour et sera lancé plus tard cette année.

Selon le tweet de Young, il semble que Google commencera à produire des dalles pour le Pixel Fold au troisième trimestre 2022, soit de juillet à septembre. Selon lui, l’appareil sera ensuite lancé au quatrième trimestre de 2022, soit d’octobre à décembre. Young détient une cote de précision de 100% pour ses rapports.

Dans une réponse ultérieure, Young a spécifiquement mentionné octobre pour le lancement prévu du Pixel Fold. Cela est parfaitement logique, car Google lance généralement ses nouveaux téléphones Pixel en octobre.

Les autres fuites de Pixel Fold que nous avons vues font généralement référence à la fin de 2022 pour le lancement de l’appareil, donc toutes les preuves semblent pointer vers cette période. Bien sûr, ce ne sont que des fuites et les plans de Google peuvent changer, alors ne les prenez pas pour certains.

“À quoi pourrait ressembler un Pixel Fold ?”, demandez-vous. On peut s’attendre à un design élégant typique de Google et à une expérience Android épurée adaptée à un nouveau facteur de forme pliable.

En termes de fonctionnalités, attendez-vous à la puce Tensor de Google, à une taille d’écran de 7 pouces (tout comme le Samsung Galaxy Z Fold 3) et à un impressionnant réseau de caméras. Le Pixel Fold est définitivement un appareil pour garder les yeux ouverts !