Le TCL 20 Pro 5G, un milieu de gamme inratable

Grand et audacieusement stylé, cet Android à 430 € se démarque dans la foule.

Si vous recherchez un nouveau combiné modeste qui ne vous ruinera pas mais vous permettra de profiter des vitesses 5G, alors le TCL 20 Pro 5G nouvellement annoncé ressemble à un bon candidat pour votre liste. Ce milieu de gamme est grand et embarque un panneau OLED de 6,67 pouces 1080p et un support bleu vif, bien que vous puissiez opter pour un noir plus tamisé si vous le souhaitez.

La puce Qualcomm Snapdragon 750G à l’intérieur devrait permettre aux choses de se dérouler assez facilement et vous aurez accès à une couverture 5G inférieure à 6 GHz. Pendant ce temps, la matrice à quatre caméras est ancrée par un capteur principal 48 MP avec stabilisation optique de l’image, une mémoire interne de 256 Go et un capteur d’empreintes digitales intégré sont parmi les autres points forts. Sans doute l’un des androïds de milieu de gamme à battre en 2021.