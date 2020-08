Le Talkband B6 de Huawei est un tracker de fitness ET casque Bluetooth

On a un peu l’impression d’être au milieu des années 2000 avec cet engin à mettre à son poignet… D’une simple pression sur un bouton, son écran Amoled incurvé se détache de votre poignet, se transformant en un écouteur Bluetooth honnête. On croirait voire les oreillettes des travers de jadis. Lorsque vous ne concluez pas d’offres de plusieurs millions d’euros, vous pouvez profiter de son suivi de votre condition physique, avec tous les contrôles d’activité habituels que vous pouvez rassembler. Ajoutez la fréquence cardiaque, le sommeil, l’oxygène dans le sang et le suivi du stress, et vous avez un candidat potentiel pour le casque Bluetooth le plus puissant de l’histoire. Ce Talkband B6 est disponible en cinq couleurs (y compris «Camellia»…)