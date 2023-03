Le système Pioneer Opus-Quad cible les DJ professionnels soucieux de leur style

Le tout-en-un axé sur la mode veut une place de choix dans n’importe quel lieu de musique.

Destiné aux professionnels travaillant dans les hôtels, les bars et autres lieux chics, l’Opus Quad remplace le plastique noir mat et un nid de rats de câbles par une finition en bois et des LED cachées pour un spectacle de lumière plus subtil. Il y a un peu une ambiance rétro, comme si quelqu’un chez Pioneer avait vu un Atari 2600 et s’était dit “Ouais, ça va marcher”. Les boutons de commande de couleur cuivre devraient également être plus faciles à trouver dans des conditions de faible luminosité

L’idée est de déplacer le DJ du coin ou de l’arrière de la salle vers le centre de la scène, tout en offrant toutes les fonctionnalités que vous attendez d’une configuration autonome. Cela signifie une lecture sur quatre platines (nouveau pour tout Pioneer autonome), la prise en charge de plusieurs sources multimédias, la technologie Smart Cue de Pioneer pour un repérage pratique et un ensemble d’entrées et de sorties pour se connecter à des systèmes de sonorisation, des ordinateurs portables et d’autres équipements. Plusieurs écrans et molettes de sélection éclairées devraient faciliter la sélection et le mixage des pistes, et les faders, les LED de contrôle de canal ou les molettes de contrôle ne manquent pas.



Les molettes jog ont des fossettes et une finition texturée pour ajouter de l’adhérence, et s’allument dans des couleurs pré-assignées pour indiquer l’état de lecture afin que vous n’ayez pas toujours à atteindre vos écouteurs pour vérifier que vos pistes tournent. Pioneer a également sculpté la plaque supérieure et l’a inclinée vers le DJ, pour la rendre plus confortable pour reposer vos mains lorsque vous ne mixez pas.

Il y a Bluetooth et Wi-Fi à bord, plus quatre ports USB, et il prend en charge la sortie multizone si vous jouez deux espaces à la fois. Les DJ de mariage et d’événement prennent note.

Il obtiendra la compatibilité Rekordbox en avril, pour organiser des listes de lecture via un appareil Android ou iOS, et la prise en charge de Serato suivra plus tard dans l’année pour des performances en direct complètes utilisant des tiges de piste.

Le Pioneer Opus-Quad est prêt à accueillir des salles et des DJ dès maintenant, à 3 199 $ aux États-Unis.