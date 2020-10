Le système de sécurité personnalisable Ring Alarm, abordable et facile à installer

Ring, dont la mission est de rendre les quartiers plus sûrs, annonce aujourd’hui la sortie en France de son système de sécurité abordable Ring Alarm. Facile à installer, Ring Alarm est entièrement personnalisable afin de surveiller tous les recoins du domicile et d’offrir ainsi une sécurité là où elle est le plus indispensable.

Comme les sonnettes connectées Ring Video Doorbells et les caméras Ring Security Cameras, Ring Alarm se configure via l’application Ring et fonctionne avec les autres produits de la marque.

Ring Alarm est disponible au prix de lancement de 229 € au lieu de 299 € jusqu’au 1er septembre 2020 sur Ring.com et Amazon. Le kit Ring Alarm proposé à 299 € comprend base, pavé numérique, capteur de contact (pour une fenêtre ou une porte), détecteur de mouvement et amplificateur de portée.

Pas besoin d’installation professionnelle ni d’engagement à long terme, le système de sécurité Ring Alarm se met en place sans avoir à percer un mur : tout ce dont vous avez besoin pour le lancer est inclus dans la boîte. Il suffit de connecter la Base via Wi-Fi ou Ethernet, d’installer le(s) Capteur(s) de contact sur les portes et/ou fenêtres de votre choix, et de placer le(s) Détecteur(s) de mouvement. Les utilisateurs peuvent personnaliser les notifications en temps réel sur leur smartphone ou leur tablette lorsque quelqu’un entre dans une pièce, ouvre une fenêtre ou déclenche manuellement la sirène à partir du Pavé Numérique. Avec trois modes de sécurité différents, Ring Alarm peut être armé et désarmé à l’aide du Pavé Numérique ou via l’application Ring.

Ring Alarm est conçu pour fonctionner de manière indépendante, pour toute personne souhaitant ajouter à son domicile un système d’alarme facile à installer et sans engagement. Et pour un niveau de sécurité renforcé, ajoutez et configurez dans l’application Ring le système de sécurité Ring Alarm, les sonnettes connectées Ring Video Doorbells et les caméras Ring Security Cameras : lorsque Ring Alarm retentit, le système déclenche automatiquement l’enregistrement de toutes les caméras Ring, même si elles ne détectent pas de mouvement.

A noter que Ring Alarm est également compatible avec Alexa ; les utilisateurs peuvent ainsi armer, désarmer et vérifier l’état de leur Alarm par de simples commandes vocales.

En s’abonnant à Ring Protect Plus, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une surveillance assistée, d’une sauvegarde des données et de 30 jours de stockage vidéo, pour seulement 10€ par mois, afin de rester connectés et protégés à tout moment. Avec Ring Protect Plus, bénéficiez de :

• Surveillance assistée qui permet, si Ring Alarm retentit, d’enclencher des appels automatiques à trois contacts d’urgence, afin qu’une personne de confiance puisse répondre, même si vous êtes injoignable. • Sauvegarde des données pour la Base de Ring Alarm en cas de panne d’Internet. • 30 jours d’enregistrement vidéo dans le cloud Ring pour l’ensemble des dispositifs Ring. • Extension de la garantie pour tous les appareils Ring dans un seul endroit aussi longtemps que l’abonnement Ring Protect Plus est actif.