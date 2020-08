Le Surface Duo pliable de Microsoft arrive en septembre

Le Galaxy Fold de Samsung n’arrêtait pas de se briser, le Mate X de Huawei coûte une fortune absolue et le Razr ressuscité de Moto n’avait pas tout à fait le pouvoir d’égaler son look sans aucun doute accrocheur. Mais le Surface Duo de Microsoft pourrait être le premier que vous voudriez acheter. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas le retour de Windows Mobile – il exécute Android 10 sur un processeur Snapdragon 855, avec 6 Go de RAM, et est livré avec deux écrans AMOLED de 5,6 pouces, qui, une fois ouverts, deviennent un écran unique de 8,1 pouces. Il n’y a pas d’élément articulé ici, donc il ne devrait pas y avoir de répétition des problèmes du Galaxy Fold. Mais il sera compatible avec le stylet Surface Pen de Microsoft, afin que vous puissiez toujours profiter de tout cet espace supplémentaire. Il n’y a pas encore de prix en France, mais il vous coûtera 1 399 $ aux États-Unis, où il sera mis en vente le 10 septembre.