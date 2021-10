Le speedrunner cyberpunk Aeon Drive est disponible sur PC, Xbox, PlayStation et Switch

Les développeurs de 2Awesome Studio et leur éditeur CRITICAL REFLEX annoncent aujourd’hui la sortie du jeu de plateforme orienté speedrun, Aeon Drive. Les galipettes en pixel art peuvent donc commencer sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

Aeon Drive est un défi taillé pour les amateurs d’action effrénée : chacun des 100 niveaux peut se terminer en moins de 30 secondes ! Aux commandes de Jackelyne, une ranger de l’espace coincée à Neo Barcelona, virevoltez au cœur d’une cité cyberpunk hostile pour retrouver les Drive Cores qui alimentent votre vaisseau. Combinez les pouvoirs de votre épée énergétique, d’une dague de téléportation et de vos capacités à déformer le temps pour sauver la ville d’une catastrophe imminente en un temps record. Ces pouvoirs s’avèrent utiles dans tous les modes de jeu : l’histoire, qui est jouable en solo ou jusqu’à 4 en coopération locale, mais aussi le mode compétitif dans lequel jusqu’à quatre joueurs s’affrontent à cent à l’heure.

Pour épicer un peu la formule, les joueurs bénéficient de l’intégration de Discord, de Twitter et des Classements Mondiaux pour défier leurs amis, mais aussi tous les joueurs du monde entier.

Ces dernières semaines, un tournoi international s’est déroulé sur Aeon Drivepour sacrer le joueur le plus rapide de tous les temps. Les participants ont pu s’affronter sur une démo gratuite, mais aussi se mesurer à quelques pointures comme Distortion2, SpikeVegeta et Squillakilla. Ne manquez pas la finale de cet événement exceptionnel sur la Page Steam d’Aeon Drive, le 30 septembre à 19 heures !

Aeon Drive en bref :

• Rejouabilité ultime : chaque niveau possède différentes routes à explorer afin de trouver le chemin le plus court

• Manipulez le temps : économisez-vous la frustration de la répétition, mais restez sur vos gardes en permanence puisque l’intégralité du jeu peut être parcourue sans ce pouvoir spécial !

• Un level design exigeant : la difficulté et l’ampleur des stages augmentent à chaque fois, demandant un maximum de concentration et de réflexes de la part des joueurs qui doivent se téléporter à travers les lasers ou glisser au dernier moment pour éviter les obstacles

• Pixel art rétro : une esthétique old school combinée à un style résolument moderne pour un maximum de panache visuel et sonore !

L’héroïne d’Aeon Drive est doublée par Kira Buckland, célèbre pour son interprétation de 2B dans Nier: Automata, de Reimi Sugimoto dans JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, de Trucy Wright dans la série Ace Attorney ou encore de Hiyoko Saionji dans la série Danganronpa.