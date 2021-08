Le Seagate SSD FireCuda 530 satisfait aux exigences de Sony pour la PS5

Une nouvelle qui va ravir les joueurs PS5 et ceux prenant part à la bêta du système d’exploitation de cette console ouvert par Sony : le nouveau Seagate FireCuda 530 (SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4) satisfait aux exigences de Sony, en termes de performance et de dimensions requises pour la PS5.



Le FireCuda 530 dans sa version avec heatsink est une solution compatible qualifiée pour cette console. Le FireCuda 530 de Seagate avec heatsink présente un design minimaliste, un châssis en aluminium anodisé et une texture microporeuse améliorant le transfert de chaleur permettant de maintenir le SSD à des températures plus basses, le rendant efficace en termes de gestion de la chaleur et maintenant de hautes performances sur de plus longues durées.