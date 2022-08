Le Samsung Galaxy Z Flip 4 voit grand

Batterie plus grande et écran de couverture plus intelligent pour le smartphone pliant de 4e génération de Samsung.

Samsung est de retour pour une quatrième génération de smartphone pliant. Le Samsung Galaxy Z Flip 4 a fait l’objet d’une refonte en termes de conception, avec un terminal plus robuste et d’un écran de couverture encore plus intelligent, qui, espère la société, le cimentera en tant que smartphone pliable grand public de référence.

La forme générale peut rester la même, mais Samsung a donné au Z Flip 4 une cure de jouvence. Le cadre n’est pas aussi droit qu’un iPhone d’Apple, mais les choses ne sont pas aussi arrondies qu’elles l’étaient auparavant et ont une finition un peu plus bling. Le tout est résistant à l’eau IPX8, et est en Corning Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière pour garder éraflures et rayures à distance. Samsung estime que la charnière est également bonne pour 200 000 plis.

L’écran de couverture orienté vers l’extérieur est doté d’une dalle OLED 1,9 pouces, 512 × 260, mais a reçu beaucoup d’amour du côté logiciel, avec beaucoup plus d’options de personnalisation et un tas d’autres widgets. Vous pouvez basculer entre les paramètres rapides, répondre aux SMS à l’aide de réponses prédéfinies, composer directement vos contacts préférés et activer n’importe quelle technologie de maison intelligente compatible SmartThings sans avoir à ouvrir le téléphone. Les thèmes de l’appareil s’appliquent désormais à l’écran externe ainsi qu’à l’écran interne, et vous pouvez faire en sorte que l’horloge de l’écran de couverture corresponde à celle de votre Galaxy Watch si vous êtes fan de cohérence.

Avec l’appareil photo avant, Samsung promet des selfies plus lumineux et un mode portrait accessible via l’écran de couverture, ainsi qu’un support tiers plus large pour des applications comme Instagram pour obtenir des angles funky à l’aide de Flex Cam. Il y a un capteur principal 12 MP, f/1.8 et 12 MP, f/2.2 ultra large, le premier ayant une stabilisation optique de l’image. A cela s’ajoute une caméra perforée de 10 MP, f / 2,4.

À l’intérieur, Samsung a inséré une batterie plus grande de 3700 mAh (contre 3300 mAh dans le téléphone de la génération précédente), ce qui devrait aider à augmenter sa durée de vie loin du secteur. C’est malgré tout un processeur plus puissant qui fait le show : il embarque un Snapdragon 8+ Gen 1, associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage intégré.

L’interface OneUI de Samsung bénéficie cette fois-ci d’optimisations multitâches supplémentaires, avec un balayage à deux doigts depuis le bas de l’écran capable de lancer plusieurs fenêtres. Des applications tierces comme YouTube ont également été modifiées, de sorte que la vidéo reste en haut tandis que les commentaires se trouvent sous le pli.

Le Galaxy Z Flip 4 sera mis en vente le 26 août, dans un choix de couleurs Graphite, Pink Gold, Bora Purple et Blue. Les prix commencent à partir de 1109 € pour un modèle de 128 Go, passant à 1169 € pour 256 Go et 1289 € pour 512 Go.

Le service Bespoke Edition de Samsung devrait également faire son retour, vous permettant de mélanger et assortir cinq panneaux avant, cinq panneaux arrière et trois matériaux de cadre/charnière pour 75 combinaisons différentes.