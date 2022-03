Le Samsung Galaxy S23 serait magnifique avec ce nouveau design d’appareil photo

Alors que le Galaxy S22 Ultra récemment sorti est la crème actuelle des smartphones Samsung, il ne faudra pas longtemps avant que nous ayons envie d’un nouveau produit phare – et à moins de surprises majeures, l’un devrait arriver au début de 2023 dans la famille Galaxy S23.

Cela peut sembler à des années-lumière, mais le moulin à rumeurs S23 commence déjà à entrer en action. Sur Twitter, on imagine à quoi ressemblerait le Galaxy S23 avec la technologie de caméra sous-écran.

Il s’agit de photos non officielles (lire : fausses) du Galaxy S23. Elles ont été simulés en concevant un fond d’écran personnalisé qui masque la découpe de la caméra avant du S22 pour donner l’illusion d’un nouvel appareil et d’un nouveau design. Au pays de Photoshop, c’est une astuce assez intelligente.

Cela dit, la technologie de caméra sous-affichage (UDC) doit encore mûrir avant d’être déployée dans un appareil aussi important pour Samsung que le Galaxy S23 l’année prochaine. Comme nous l’avons noté dans notre examen du Galaxy Z Fold 3 en 2021, un UDC ne se rapproche pas de la même qualité d’images qu’une caméra selfie frontale normale, il y a donc du travail à faire avant qu’une telle fonctionnalité ne puisse se généraliser.

Heureusement, la gamme actuelle de S22 va nous satisfaire pendant un certain temps. Le Galaxy S22 Ultra déchire et même le Galaxy S22 Plus, plus ordinaire, est un appareil impressionnant sur presque tous les fronts.

Pourtant, si Samsung veut renforcer sa réputation d’Apple du monde Android, il aura besoin de quelque chose de funky le plus tôt possible, car des appareils rivaux comme le Pixel 6 Pro débarquent.