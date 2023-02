Le Samsung Galaxy Book3 Ultra allie puissance et portabilité

Des 16 pouces minces et légers et des entrailles Intel de 13e génération et un GPU dédié.

La nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book de Samsung compte un nouvelle star. Le Samsung Galaxy Book3 Ultra mesure moins de 17 mm de large, mais a de la place à l’intérieur pour un processeur Intel de 13e génération et des graphiques Nvidia dédiés, ainsi qu’un écran AMOLED à très haute résolution. Au cas où l’ordinateur portable Book3 Pro déjà capable et le convertible Book3 Pro 360 n’étaient pas déjà assez costauds pour vous.

L’ordinateur portable Windows 11 16 pouces cherche à rivaliser avec le dernier MacBook Pro avec une construction entièrement en aluminium qui pèse 1,79 kg pour le transporter facilement. Sous l’extérieur élégant bat un processeur Core i7 ou Core i9, débridé pour tirer 45 watts de puissance pour des performances maximales. Il est couplé à jusqu’à 32 Go de RAM et à votre choix de GPU Nvidia RTX 4050 ou RTX 4070, qui devraient tous deux être capables d’exécuter des jeux modernes avec des paramètres de détail élevés – lorsqu’ils ne sont pas chargés de travaux de bureau de qualité professionnelle comme la 3D rendu ou montage vidéo.

Samsung a emprunté la technologie d’affichage de sa gamme de smartphones, ce qui signifie que le panneau 16 pouces du Book3 Ultra atteint un maximum de 2880 × 1800. Il s’agit d’un panneau de 120 Hz, avec un rapport d’aspect 16:10 en vogue pour compresser plus de contenu à l’écran que les écrans cinématographiques 16:9 trouvés sur les ordinateurs portables plus anciens. La luminosité est fixée à 500 nits et elle est certifiée HDR 500 True Black pour démarrer. Quatre haut-parleurs approuvés Dolby Atmos réglés par AKG devraient fournir un son tout aussi percutant, et il y a une webcam 1080p avec deux microphones antibruit pour des appels vidéo d’une clarté cristalline.

Les ports sur les côtés ne manquent pas, malgré les dimensions sveltes. Il y a deux USB Type-C/Thunderbolt 4s, un seul USB 3.2 Type A, un emplacement pour carte microSD, une prise combinée 3,5 mm et un port HDMI 2.0 pour une sortie vidéo 4K. Il se recharge via USB-C, le bloc d’alimentation fourni pouvant également recharger n’importe lequel des autres gadgets de Samsung à leur vitesse nominale maximale.

La connectivité entre les appareils Samsung est désormais censée être transparente, avec la possibilité de glisser-déposer des fichiers entre le téléphone et l’ordinateur portable, de partager un clavier et une souris et d’utiliser une tablette Samsung comme deuxième écran. Vous pourrez activer le point d’accès sans fil de votre téléphone en un seul clic et partager automatiquement des photos RAW prises sur un nouveau smartphone Samsung.