Le Samsung Galaxy Book S se recharge via USB-C et tient toute la journée (et la nuit)

Avec un écran 16:9, ce Galaxy S 13 pouces embarque un processeur Snapdragon 8cx de Qualcomm et est disponible en gris mercure ou en or terreux. Pour le côté “ADN de smartphone”, il est doté de la capacité LTE et de la prise en charge des Nano SIM.

Mais le plus séduisant est qu’il ne nécessite aucun chargeur encombrant car vous pourrez le brancher directement sur un câble USB-C standard. Il en possède deux, plus une prise casque 3,5 mm. La sécurité est gérée via un capteur d’empreintes digitales situé sur le bouton d’alimentation. Cela sert aussi à déverrouiller tous les documents sur lesquels vous travaillez. Il tourne sous Windows 10 et Samsung affirme qu’il tient pendant 23 heures sans être rechargé. A vous de voir si vous le préférez en « Earthy Brown » et en « Mercury Grey ». Parfait pour danser dans votre cuisine et profiter d’une soirée de Zoom et de Google Hangout.