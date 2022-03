Le Samsung Galaxy Book 2 Pro est là pour terrasser le MacBook Air

Comme c’est généralement le cas, Samsung a cherché à voler la vedette au Mobile World Congress 2022, dévoilant une paire de nouveaux ordinateurs portables haut de gamme dans le Galaxy Book 2 Pro et le Galaxy Book 2 Pro 360 pour rivaliser avec des appareils comme le MacBook Air et Microsoft Surface.



Le duo haut de gamme sont des mises à jour itératives de la gamme Samsung Galaxy Book 2021, disponibles en modèles 13,3 pouces et 15,6 pouces, la principale différence étant le Galaxy Book 2 Pro 360 (officiellement stylisé Galaxy Book2 Pro 360) offre un écran tactile rotatif et prise en charge du S Pen pour une utilisation 2 en 1.

Le Book 2 Pro standard (ou Book2 Pro, si vous le devez) arbore un design à clapet plus traditionnel, mais a également l’option de la 5G pour une connectivité n’importe où ainsi que la prise en charge de la norme Wi-Fi 6E de nouvelle génération. Cela signifie que la proposition est assez similaire aux produits de l’année dernière, bien que le dernier silicium Intel se trouve sous le capot et que les deux machines soient configurables jusqu’au Core i7 de 12e génération, 32 Go de RAM et 1 To de RAM.

La durée de vie de la batterie est annonée jusqu’à 21 heures pour la paire, le Book2 Pro 360 étant désormais également disponible dans une option de couleur bordeaux chic. Pour les puristes, le graphite et l’argent sont les parfums standards.

Ils peuvent toujours s’attendre à se retrouver parmi les appareils les plus portables du marché et sont de véritables rivaux du MacBook Air en ce sens, le Galaxy Book2 Pro ne pesant que 0,87 kg ou 1,04 kg dans le cas du Book2 Pro 360. Tous les les nouveaux modèles bénéficient également d’une webcam 1080p améliorée, car vous devez toujours avoir l’air net pour tous ces appels Zoom.

Les prix commencent à 1 049,99 $ et 1 249,99 $ pour le Book2 Pro et le Book2 Pro 360, respectivement, avec des précommandes ouvertes le 18 mars avant la date d’expédition du 1er avril.

Le duo est rejoint par un troisième appareil, le Galaxy Book 2 360 plus convivial, qui peut être acheté à partir de 899,99 $ et sera disponible en même temps. Les prix en France n’ont pas encore été confirmés, mais vous les trouverez ici dès que nous en entendrons parler.