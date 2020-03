Le Royole FlexPai 2 comprendra un écran flexible de 7,8 pouces et une charnière « super transparente »

Le spécialiste chinois de l’écran flexible Royole aenfin dévoilé son prochain smartphone pliable, le FlexPai 2. Présenté comme une mise à niveau importante du FlexPai 1, le FlexPai 2 intègrera un écran pliable de 7,8 pouces qui utilise la technologie d’affichage entièrement flexible (FFD) de la 3e génération de l’aile Cicada Wing.

Ce nouvel écran pliant amélioré promet une augmentation de 50% de la luminosité, des couleurs précises et vives quel que soit l’angle de vue, et une expérience de pliage fluide même après plus de 200.000 pliages.

Le FlexPai 2 combinera son écran sophistiqué avec une nouvelle charnière propriétaire «Super Seamless & Stepless» (charnière 3S) ainsi que des mises à niveau informatiques et de mémoire «à la pointe de la technologie», dixit la marque. Étant donné que le FlexPai 2 devrait être lancé au deuxième trimestre de cette année, nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps pour des caractéristiques plus concrètes et des détails sur son prix.