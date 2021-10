Le Roi Lion de retour à Disneyland Paris à partir du 23 octobre

Bonne nouvelle pour les fans de tout âge : Disneyland Paris annonce le retour du spectacle inspiré du film à succès Le Roi Lion. “Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre” fera un retour rugissant au Parc Disneyland à partir du 23 octobre 2021.

Le Roi Lion & les Rythmes de la Terre est un spectacle d’environ 30 minutes créé spécialement pour le Parc Disneyland. Chanteurs, danseurs, acrobates et percussionnistes donnent vie aux aventures de Simba, Nala, Rafiki, Timon et Pumbaa avec des chorégraphies impressionnantes et des costumes originaux. Rendez-vous chaque jour à Frontierland Theater, au Parc Disneyland, pour (re)vivre les moments cultes du film Le Roi Lion avec des musiques qui ont bercé plusieurs générations réorchestrées par Disneyland Paris.

Le spectacle se déroule dans un théâtre équipé d’une technologie audio 360°, équivalente à trois fois le système d’une salle Imax, qui permet de plonger les visiteurs au cœur de l’action. Frontierland Theater est la quatrième salle au monde à être équipée d’un tel système audio. La scène est la plus grande jamais construite à Disneyland Paris avec un décor scénique composé de percussions géantes sur plusieurs niveaux avec une ouverture de 40 m de large. Les célèbres musiques du Roi Lion qui ont bercé plusieurs générations sont revisitées dans ce nouveau spectacle créé par Disneyland Paris pour raconter la légende de Simba, Nala, Rafiki, Mufasa, Scar, Timon et Pumbaa.

La bande son a été enregistrée aux Angel Recording Studios à Londres, avec un orchestre symphonique, un big band, une très large section rythmique et une dizaine d’instruments africains différents (djembés, tamas, kalimbas, kora, congas, bongos). Pas moins de 30 artistes chanteurs, danseurs, acrobates et percussionnistes donnent une nouvelle dimension à la Terre des lions avec des chorégraphies et des costumes originaux. 400 costumes ont été créés tout spécialement pour les besoins du spectacle.

Ce nouveau spectacle Le Roi Lion & les Rythmes de la Terre demeure accessible gratuitement pour les visiteurs du Parc Disneyland le jour même de leur visite, sous réserve de capacité suffisante. A noter qu’afin que les visiteurs puissent s’assurer d’assister au spectacle à succès Le Roi Lion & les Rythmes de la Terre, Disneyland Paris propose un nouveau service (payant, 15 euros par personne) permettant de bénéficier d’un accès garanti. Ce service permet aux visiteurs de réserver leur accès à la séance de leur choix et ainsi d’assister en toute sérénité à ce spectacle. La réservation d’un accès garanti sera possible depuis l’application mobile ou sur le site internet de Disneyland Paris, ou encore par téléphone en contactant notre centrale de réservation. Il sera également possible de l’acheter directement sur place au guichet extérieur à gauche de City Hall.