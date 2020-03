Le Rog Phone II passe à Android 10

ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce le déploiement de la mise à jour Android 10 sur le ROG Phone II. Android 10 propose de nombreuses et nouvelles améliorations et caractéristiques qui visent à simplifier le quotidien de ses utilisateurs.

Par exemple, le Mode Sombre qui peut maintenant être activé ou désactivé à souhait en fonction des applications, sera moins agressif pour les yeux de l’utilisateur lorsqu’il se trouvera dans un lieu faiblement éclairé. Dans un autre registre la fonction de Navigation par Geste permet désormais d’utiliser simplement des gestes de Glissement pour réaliser des actions simples telles que retourner à la page précédente, aller sur la page d’accueil ou lancer l’Assistant Google. Enfin le renforcement de la sécurité et de la vie privée donne aujourd’hui aux utilisateurs la possibilité de mieux contrôler leurs données personnelles : tous les paramètres de contrôle sont désormais réunis sur une seule et même interface et les utilisateurs peuvent personnaliser la manière dont leurs informations de localisation sont partagées avec l’ensemble de leurs applications. Cette mise à jour inclut par ailleurs plusieurs améliorations au niveau du système et la résolution de certains bugs afin de rendre la plateforme encore plus attractive pour les joueurs réguliers sur mobile.

Plus de 200 jeux sont désormais compatibles avec toutes les spécificités techniques du ROG Phone II : ses utilisateurs redécouvrent une expérience gaming mobile unique en son genre. Les jeux spécialement optimisés pour le ROG Phone II, dont la liste progresse sans cesse, offrent de meilleures performances à des fréquences de rafraîchissement plus élevées.

La mise à jour Android 10 pour ROG Phone II sera disponible à partir du 9 mars 2020 via une mise à jour logicielle par FOTA qui sera lancée progressivement à l’international.