Le robot KitchenAid Ombre et Lumière en édition limitée !

Le robot pâtissier multifonction Artisan dévoile son édition limitée : “Ombre et Lumière”. Tout en contraste, jouant à la fois sur les effets de couleurs et de matières, cette nouvelle version dans une teinte sable lumineuse est sublimée par un bol graphique texturé noir.

Avec cette édition limitée, la marque n’aura pas seulement innové sur la teinte de son légendaire robot Artisan, mais aussi sur la finition du bandeau et le bol qui l’accompagne.

En alliant design contemporain, effets de matières et coloris contrastés, KitchenAid signe une édition très exclusive et originale de son robot culte pour Noël 2021. Tout en conservant ses rondeurs vintage intemporelles, le robot pâtissier multifonction sait se réinventer au fil des années. Le design avant-gardiste de cette édition limitée Ombre et Lumière en est la preuve. Ce contraste entre lumière et obscurité illustre la façon dont l’inspiration culinaire peut frapper à tout moment, de jour comme de nuit. Le superbe bol en céramique noire aux picots texturés en opposition à la carrosserie en métal coulé très claire se complètent en parfaite harmonie.



Les picots du bol projettent ainsi des ombres fascinantes qui varient en fonction de l’orientation des rayons du soleil, sublimant le design de cette édition limitée. Le ton sable mat vient illuminer la pièce, tandis que le bol noir réfléchit le passage du temps au fil de la journée. Ce mariage de l’ombre et de la lumière est rehaussé par la finition bicolore satinée du bandeau, qui confère à l’appareil un look sobre et raffiné.

Le robot Ombre et Lumière veut représenter la manière dont la créativité culinaire peut se manifester à n’importe quel moment de la journée, sous la forme d’un brunch improvisé avec des amis, d’un goûter pour les enfants ou d’un dîner convivial – les occasions sont infinies.

Avec cette nouvelle édition limitée, la marque repousse ses limites en termes de design, mais souhaite aussi susciter de nouvelles émotions en proposant des modèles très exclusifs qui mettent en valeur les cuisines et s’adaptent à chaque personnalité. Conçu à partir de matériaux nobles et robustes, le robot pâtissier multifonction Artisan Ombre et Lumière encourage la créativité et les défis culinaires et saura se montrer fiable en toutes circonstances.

Robot pâtissier multifonction, 799 €