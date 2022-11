Le Roadlite électrique:ON 8 LTD de Canyon va pimenter vos trajets

La plupart des vélos électriques sont si élégants et chers qu’ils seraient détruits dans les cinq minutes suivant leur sortie, ou si lourds que vous ne voudriez pas être vu en train d’en conduire un – mais il est difficile de dire que ce Roadlite:ON 8 LTD de Canyon (3799 €, canyon.com) est même un vélo électrique.

À 15,6 kg, il est assez léger pour un vélo électrique, avec un cadre en aluminium et un nouveau système d’entraînement léger Fazua Ride 60 proposant trois niveaux d’assistance en fonction de votre hâte. Breeze vous donne une poussée douce mais constante ; River correspond à la puissance de votre propre pédalage ; et Rocket fait exactement ce qu’il dit, pour vous garantir de gravir cette côte en un temps record.

Vous pouvez passer de l’un à l’autre via des commandes sur le guidon, mais il existe également un support pour votre smartphone qui vous permet d’affiner les paramètres lors de vos déplacements et de créer différents profils de conduite via l’application Fazua, avec un port USB-C intégré. pour s’assurer qu’il reste chargé.

Tout est alimenté par la batterie de 430 Wh intégrée dans le tube diagonal. Mais elle est amovible si vous préférez la retirer quand il est temps de la recharger – et en fonction du plaisir que vous aurez en le conduisant, ça va probablement être assez souvent.