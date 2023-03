Le Redmi Note 12 Pro + vous met 200 MP dans la poche

Grosses batteries et puissance MediaTek pour la sous-marque de Xiaomi…

Le nombre de pixels de l’appareil photo des smartphones est récemment passé d’un chiffre civilisé à des chiffres stratosphériques, les modèles phares faisant la plupart des gros titres – mais maintenant, la sous-marque Xiaomi Redmi est sur le point de donner un peu d’amour au milieu de gamme. Le Redmi Note 12 Pro + contient un appareil photo principal de 200 MP, mais atterrit à un prix qui ne fera pas sauter la banque. Il offre également une charge rapide et un style haut de gamme, ainsi qu’un petit frère encore plus abordable.

Les Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro + ont été lancés en Chine en octobre 2022 et ont conquis l’Inde (l’un des plus grands succès commerciaux de l’entreprise à l’étranger) en janvier. C’est la première fois que le reste du monde a eu la chance de les essayer, ce qui est formidable de voir à quel point les modèles précédents de Redmi Note n’étaient pas étrangers à notre meilleure liste de smartphones de milieu de gamme. La paire est étonnamment similaire, ne différant vraiment que sur les trois C : caméras, vitesse de charge et capacité de stockage.

Alors que le Pro + obtient le capteur 200MP qui fait la une des journaux, le Pro se contente d’une unité 50 MP, bien que chacun dispose d’une mise au point automatique à détection de phase et d’une stabilisation optique de l’image. Les deux ont une macro ultra-large 8 MP et 2 MP comme sauvegarde (cette dernière signalant leur statut de niveau intermédiaire) et une caméra selfie 16 MP à l’avant.

Les performances sont fournies par un processeur octa-core MediaTek Dimensity 1080, le Pro commençant avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage jusqu’aux 8 Go et 256 Go du Pro +. Les deux ont des options de 12 Go/256 Go si vous vous sentez bien. Ils exécutent Android 12 prêt à l’emploi, avec l’interface MIUI 14 de Xiaomi en haut.

Chacun a une batterie de 5000 mAh, le Pro gérant des recharges filaires de 67 W mais le Pro+ le doublant presque avec 120 W. La recharge sans fil est hors de propos, ce qui n’est pas trop choquant compte tenu du prix.

Ils ont des conceptions très similaires, avec une vitre arrière brillante et légèrement incurvée dans un cadre en plastique et un écran plat à l’avant. Chacun dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral, de haut-parleurs stéréo et même d’un port casque 3,5 mm. La résistance à la poussière et à l’eau IP53 n’est pas non plus à renifler dans un téléphone de milieu de gamme. Le choix de couleurs est identique, avec Polar White, Sky Blue et Midnight Black tous proposés.

Les deux téléphones ont des écrans OLED de 6,67 pouces avec des résolutions de 2400 × 1080, des taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge de Dolby Vision HDR. Une luminosité maximale de 900 nits est promise, ce qui est une bonne performance pour tout milieu de gamme moderne, et les deux sont protégés par Gorilla Glass 5.

Les Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro+ seront mis en vente ce mois-ci, directement depuis la boutique en ligne Mi. Quiconque cherche à dépenser un peu moins devrait plutôt voir le Redmi Note 12 5G et le Redmi Note 12, avec un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 et un Snapdragon 685, mais toujours les batteries 5000 mAh et les panneaux AMOLED 120 Hz. La charge est limitée à 33 W et la caméra selfie est remplacée par un capteur 13 MP.