Le Realme GT 2 Pro pourrait être le smartphone que vous recherchez

Un rapport qualité-prix impressionnant…

Le nouveau GT 2 Pro de Realme pourrait très bien figurer sur votre prochaine liste restreinte de smartphones grâce à son potentiel impressionnant (sur papier, du moins) pour son rapport qualité-prix.

Disponible à compter du 8 mars à partir de 599 €, ce sera le premier combiné avec à bord un puissant Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm sous le capot. Sans approfondir les chiffres, cela signifie essentiellement que ce sera l’un des téléphones les plus puissants au monde, amenant le combat directement face au Samsung Galaxy S22 Ultra, pour un prix beaucoup plus gérable.

D’autres caractéristiques impressionnantes incluent un grand écran OLED de 7,67 pouces 3216 x 1440 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM (avec possibilité d’extension de 3 à 7 Go via sa mémoire interne) et une configuration à trois caméras composée d’une caméra principale 50 MP, d’un grand angle 50 MP appareil photo et un appareil photo microscope 3 MP original. Ajoutez à cela une batterie de 5000 mAh et un design texturé funky disponible en différentes couleurs, y compris le vert pastel et le bleu.

Nous devrons essayer et tester nous-mêmes le GT 2 Pro avant de pouvoir donner notre verdict officiel, bien sûr.