Le realme 7 sera lancée en France le 7 octobre

Entre caméra incroyable et charge ultra-rapide, la série realme 7 sera lancée en France le 7 octobre prochain.

Cette nouvelle série realme 7 est dotée de la technologie de charge SuperDart avec une durée de vie ultra longue pour la batterie des realme 7 Pro et realme 7.

Le realme 7 Pro propose la charge SuperDart de 65 W (batterie de 4500 mAh) qui peut être chargée à 100% en 34 minutes – la charge la plus rapide dans un smartphone moyen de gamme. Le realme 7 Pro dispose d’un appareil photo quadruple Sony de 64 MP, avec un mode Starry, une gamme de nouveaux filtres, et un selfie in-display de 32 MP, ainsi qu’un processeur Snapdragon 720G et un plein écran Super AMOLED de 6.4.

Le realme 7 offre une puissance et une charge extraordinaires, avec une charge Dart de 30 W (batterie de 5000 mAh) offrant plus d’un mois d’autonomie en veille et, avec le premier processeur de jeu MediaTek Helio G95 au monde, il est le téléphone de jeu de milieu de gamme le plus puissant. Le realme 7 possède un écran ultra-fluide de 90 Hz et une Quad caméra IA de 48 MP avec un selfie in-display de 16 MP. Un produit parfait pour les joueurs.