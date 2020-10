Le Realme 7, le meilleur téléphone de jeu qui soit à partir de 179 euros

Le nouveau Realme 7 est disponible, avec son processeur de jeu MTK Helio G95, le premier au monde, sa charge Dart de 30W, sa batterie de 5000mAh et son affichage ultra fluide de 5 pouces à 90Hz. Le Realme 7, le téléphone de jeu de milieu de gamme le plus puissant, est disponible à l’achat chez realme.com et chez Cdiscount, Amazon, Fnac, Darty, LDLC, Rue du Commerce, Boulanger et Électro Dépôt à partir de 179 euros seulement.

Conçu pour les joueurs, le Realme 7 est le premier smartphone au monde à adopter l’Helio G95 et à obtenir 300 000 points sur Antutu permettant d’améliorer l’expérience de jeu. Mieux encore, il est doté d’un écran ultra-fluide à 90 Hz et atteint un ratio écran/corps élevé de 90,5 %, ce qui fait du realme 7 le choix idéal pour les fans de jeux qui veulent des spécifications élevées à un prix abordable.

Ttous les consommateurs bénéficieront d’une période de garantie de trois ans, soit un an de plus que toute autre marque de smartphone grand public actuellement sur le marché. realme prolonge également sa politique de remplacement gratuit d’un mois supplémentaire, jusqu’à deux mois. C’est un mois de plus que toute autre marque de smartphone.

Avec le Realme 7, vous aurez le chipset le plus puissant pour alimenter votre téléphone, car l’appareil est équipé du premier processeur de jeu MTK Helio G95 au monde. Conçu dans un souci de puissance et d’efficacité, le MediaTek Helio G95 avec son processeur 12 nm permet au realme 7 d’offrir une expérience de jeu puissante et efficace. Combiné à deux cœurs Cortex-A76 à haute performance jusqu’à 2,05 GHz et six cœurs Cortex-A55 à haute efficacité jusqu’à 2 GHz, ainsi qu’au Mali-G76GPU à 900 MHz, les utilisateurs de realme 7 vont connaître une expérience de jeu sur smartphone d’un niveau supérieur.

Le Realme 7 propose également la nouvelle charge Dart de 30W, une batterie de 5000 mAh qui peut être rechargée à 100% en seulement 65 minutes. En outre, l’algorithme de charge développé pour le realme 7 comprend cinq couches de protection et offre une protection de sécurité au niveau du matériel pour l’ensemble du processus de charge.

Les joueurs peuvent également profiter de graphismes d’une grande netteté grâce à l’écran ultra-fluide de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui est capable de produire 90 images par seconde, offrant ainsi une expérience visuelle de jeu ultime et sans faille.

◦ 4 GB+64 GB – 179 euros en exclusivité sur realme.com et chez Cdiscount

◦ 6 GB+64 GB – 199 euros

◦ 8 GB+128 GB – 249 euros