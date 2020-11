Le Razer’s Book 13 est un ordinateur portable de jeu camouflé en machine de productivité

Vous pouvez normalement repérer un ordinateur portable de gaming à un kilomètre. Habituellement, il y a suffisamment de lumière pour rendre une piste d’atterrissage jalouse. Mais le nouveau Book 13 de Razer (à partir de 1299 €) est la définition même de la machine que l’on pourrait sous-estimer. Pesant moins de 1,4 kg, Razer affirme qu’il possède les cadres d’écran de 13,4 pouces les plus fins au monde, ce qui est spectaculaire. Cet ultraportable 13 pouces est aussi équipé d’une capacité de stockage SSD ultra rapide pouvant atteindre 512 Go.

Vous pouvez également remarquer un écran allant jusqu’au Ultra HD si les pixels sont votre poison. Alimenté par des processeurs Intel Core de 11e génération et des graphiques Iris Xe, il est livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, plus une batterie qui tient pendant neuf heures. Le clavier est doté d’un rétroéclairage Razer Chroma RGB par touche qui peut être customisé pour mettre en évidence les touches essentielles ou pour ajouter une touche plus personnelle.

Les côtés du clavier sont équipés de deux haut-parleurs puissants, alimentés par la technologie smart amp et dotés de la technologie THX Spatial Audio pour un son riche et immersif à 360°. Le son THX Spatial Audio est aussi disponible via un casque branché sur le port 3,5 mm. Au centre et à l’avant se trouve un large pavé tactile en verre avec les drivers Windows Precision pour que chaque clic et chaque balayage soit fluide et précis.

Le prix d’entrée du Razer Book 13 avec la configuration Intel Core i5 est de 1299,99€ ; il sera disponible en Novembre 2020 exclusivement sur Razer.com et sur dans les RazerStore du monde entier.

Le prix d’entrée du Razer Book 13 avec la configuration Intel Core i7 est de 1699,99 € et sera disponible en Novembre 2020 sur Razer.com et dans les RazerStore du monde entier.