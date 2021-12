Le prototype du casque VR 8K de Sony est un aperçu époustouflant de l’avenir du PSVR

Sony nous a donné un aperçu de l’avenir du matériel VR, en présentant un prototype de casque 8K lors de sa journée technologique annuelle, qui pourrait un jour inspirer le PSVR.

Il présente une technologie de micro-affichage assez alléchante, avec le surnom affectueux de Sony “Microdisplay OLED et écran à montage sur tête à faible latence », atteignant une résolution de 8K en combinant deux écrans OLED 4K miniaturisés – un pour chaque œil.



Cela a pour effet de doubler le nombre de points sur l’écran, atteignant ainsi des niveaux de détail, de profondeur et de texture inédits pour la réalité virtuelle et potentiellement rivalisés uniquement par l’œil humain.

En particulier, il promet de tuer la pixellisation agaçante que vous rencontrez actuellement si vous vous approchez trop près des objets dans les espaces VR 3D et faites donc le casque VR de – 2035, dirons-nous ? – plus adapté à la création d’espaces de travail virtuels professionnels.

Comme vous pouvez le voir cependant, le casque Sony 8K VR présenté dans la vidéo ci-dessous n’est pas du tout prêt pour la production – il suffit de regarder ce fouillis de câbles !

Mais cela est d’autant plus impressionnant que Sony a développé toute cette technologie en interne, tandis que l’appareil s’efforce également de résoudre les problèmes de latence VR qui provoquent des étourdissements et des nausées chez certains utilisateurs en raison des retards dans le traitement des images.

Au lieu de cela, la prochaine sortie commerciale de Sony dans l’espace VR est le très attendu PSVR 2, qui, selon les rumeurs, verrait la société équiper le casque de deuxième génération d’un écran OLED plus haut de gamme, entre autres mises à niveau.

La date de sortie du PSVR 2 est actuellement prévue pour un certain temps en 2022, et comme nous nous attendions à ce qu’elle atterrisse à temps pour les vacances, l’E3 en juin de l’année prochaine pourrait être une étape potentielle pour un lancement.