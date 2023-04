Le projecteur Xgimi MoGo 2, la magie du cinéma n’importe où

Xgimi nous a déjà impressionnés par ses projecteurs minuscules et conviviaux (comme le brillant petit Elfin). Mais le nouveau modèle MoGo 2 de la société ouvre une nouvelle voie et va là où aucun de ses prédécesseurs ne l’a fait : partout.

Le MoGo 2 est le premier modèle de Xgimi à pouvoir être alimenté via une banque d’alimentation USB, ce qui signifie qu’il peut faire son travail dans presque n’importe quel endroit. Il est assez petit et léger pour se glisser dans un sac à dos et est livré avec deux haut-parleurs intégrés de 8 W, donc la seule autre chose dont vous avez besoin est une surface appropriée sur laquelle projeter.

Vous ne devriez pas non plus avoir besoin de passer des heures à peaufiner les paramètres pour obtenir une image décente. Le MoGo 2 est livré avec la technologie exclusive d’adaptation d’écran intelligent de Xgimi, qui analyse la surface vers laquelle il pointe et ajuste l’alignement de l’écran, la distorsion trapézoïdale et la mise au point pour obtenir une image nette et « droite ». Il détectera également tous les obstacles potentiels (par exemple, une image montée sur votre mur) et décalera l’image en conséquence pour l’éviter.

En fait, le MoGo 2 Pro (le modèle supérieur des deux dans la nouvelle gamme MoGo 2) lance une version améliorée de l’adaptation d’écran intelligente, ISA 2.0, qui offre également une correction trapézoïdale et une mise au point automatique constantes et entièrement automatiques, donc même si vous vous déplacez le projecteur au milieu d’un film, il corrigera instantanément son image pour compenser.

LC MoGo 2 Pro a une résolution Full HD 1080p, tandis que le MoGo 2 n’offre que 720p, mais les deux modèles sont livrés avec une luminosité de 400 lumens ISO et une large gamme de couleurs, ainsi que la fonctionnalité Google Smart TV.

La gamme Xgimi MoGo 2 sera bientôt disponible en précommande sur Amazon et sur le site Xgimi, et sera a priori déployée auprès de détaillants à partir de fin avril.