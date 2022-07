Le prochain SUV électrique Polestar 3 se la joue Porsche Cayenne

Polestar 3, le SUV de la société du même nom, devrait être un modèle plus cher que les modèles actuels, en ligne avec le Cayenne de Porsche.

Alors que les voitures électriques continuent de gagner en popularité, nous voyons de plus en plus de modèles arriver sur le marché. Polestar travaille actuellement sur la Polestar 3, un SUV qui sera disponible l’année prochaine. Bien que nous ayons entendu quelques détails sur la voiture en soi, Polestar est resté plutôt discret sur le prix. Mais maintenant, la société a annoncé la fourchette de prix du véhicule.

Le PDG de Polestar a confirmé que son prochain SUV commencera à 75 000 $ et que vous pourrez le configurer à environ 110 000 $. Avec des taux de change qui fluctuent, difficile de prédire ce que ce sera exactement en euros.

Ces prix placent la Polestar 3 à peu près au même prix que la Porsche Cayenne. Fait intéressant, Polestar semble battre le SUV de Tesla (le modèle X), d’environ 35 000 €. Cela place la Polestar 3 au milieu du marché, même si cela demeure un véhicule assez cher.

Bien que les détails sur la Polestar 3 soient encore minces, nous savons que ce sera un SUV haut de gamme et qu’il est beaucoup plus grand que le modèle à hayon actuel. Les premières images ont également montré que la voiture comportera les phares du marteau Thor de Volvo, ce qui est curieux car les marques aiment généralement rester séparées. Nous nous attendons également à ce que le nouveau véhicule inclue des modes de conduite autonome plus avancés.

Alors que la Polestar 3 sera officiellement dévoilée en octobre de cette année, il ne semble pas que sa production commence avant l’année prochaine. Cela signifie qu’il est peu probable que vous puissiez prendre le volant de ce SUV avant la mi-2023. L’année a déjà été chargée pour Polestar, la société étant cotée avec succès à la Bourse de New York.