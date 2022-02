Le prochain Realme 9 Pro+ pourra mesurer votre fréquence cardiaque

Adieu le tracker de fitness ?

Realme veille à propose des smartphones pas trop cher, avec des caractéristiques intéressantes à un prix encore meilleur. Le prochain produit phare de la société, le Realme 9 Pro +, gagne un tout nouveau capteur qui pourrait remplacer votre tracker de fitness.

Madhav Sheth, vice-président de Realme, a tweeté une nouvelle vidéo promotionnelle pour le Realme 9 Pro+ présentant une fonction de fréquence cardiaque intégrée au smartphone.

Dans la vidéo, nous pouvons voir le téléphone suivre une fréquence cardiaque via une application, et Sheth a confirmé que le téléphone avait le capteur intégré.

Keep a track of your health and be aware of it throughout the day.

Our upcoming #realme9Pro+ will feature a heart rate sensor. pic.twitter.com/K0vUoDaGl5

