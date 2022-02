Le prochain événement de lancement Galaxy de Samsung aura lieu le 27 février

Samsung vient de tenir son dernier événement Galaxy, où la société a annoncé la nouvelle gamme Galaxy S22. Vous vous attendiez peut-être à ce qu’il s’écoule quelques mois avant le prochain événement de l’entreprise, mais ce n’est pas le cas.

Eh non : la société vient d’annoncer qu’elle organisera un autre événement Galaxy, au Mobile World Congress (MWC) le 27 février. Le MWC est le show high tech annuel qui se tient à Barcelone, et l’édition 2022 sera le premier événement en « présentiel » depuis avant la pandémie. L’événement de Samsung au MWC de l’année dernière n’a vu aucune annonce de nouveau produit. La société avait parlé de ses politiques environnementales et dévoilé le système d’exploitation One UI Watch. Bref, ce n’était pas particulièrement excitant.

Cette année, il semble que Samsung aura à nouveau le même objectif. Le slogan de Samsung pour l’événement est « une nouvelle ère d’appareils mobiles connectés”, et le graphisme promotionnel montre tous les produits Samsung ensemble. Cela indique que Samsung se concentre à nouveau sur le côté logiciel des choses.

De plus, nous n’attendons actuellement aucun appareil Samsung. Nous avons déjà eu l’édition FE pour 2022, les nouveaux appareils Galaxy sont sortis, il semble que Samsung en ait fini avec le Note, et la série Fold est généralement lancée en été.

Maintenant, un événement axé sur le logiciel n’est pas du tout une mauvaise chose. Apple organise la WWDC chaque été, où la société se concentre généralement sur de nouveaux logiciels. Si Samsung devait organiser un événement uniquement pour les logiciels, nous espérons y voir des changements plus excitants.

On ne sait pas encore comment le nouveau logiciel de Samsung rendra ses appareils plus connectés, mais c’est clairement l’objectif. One UI Watch a vu les smartwatches de Samsung s’intégrer dans son logiciel pour smartphones. Nous devrions donc nous attendre à voir plus de la même chose.